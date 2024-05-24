eBand JS-10

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ご覧いただきありがとうございます。使用しなくなりましたので出品致します。動作確認済みです。比較的綺麗です。あくまで中古品になりますので、神経質な方はご遠慮ください。【商品名】BOSS eBandJS-10AUDIOPLAYERwithGUITAREFFECTS【内容物】本体、ACアダプター、SDカード(本体に差し込んで有ります)、取扱説明書。【商品について】eBandJS-10は、ギタリスト用のオーディオ・プレーヤーとして大好評のeBandJS-8のニュー・モデルです。本体に搭載のバッキング・ソングや取り込んだお気に入りの曲に合わせてリビングやベッド・ルームで、気軽に本格的なギター演奏が楽しめる特長はそのままに、さらに2人同時プレイが可能な2chインプットや、よりパワフルなサウンドが得られるサブウーファーを加えた2.1chサウンド・システムの装備など、機能を大幅にグレードアップしました。ギターをつなげば、いつでもどこでも即セッションが楽しめる。◎WAV/MP3など最大4,000曲ものファイルをストックして再生可能。◎350曲以上の高品位なバッキング・ソングを搭載。◎GT-100相当の最新COSMアンプと高品位BOSSエフェクトを内蔵。◎ベース、ボーカルにも対応できる2系統のインプットを装備。◎サブウーファー搭載の2.1chサウンド・システムでパワフルな音量を実現。種類...エフェクター・プロセッサー