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茶道具 高麗茶碗 池 順鐸作 大徳寺平野宗浄書付 共箱
商品番号 J30143654079
商品名

茶道具 高麗茶碗 池 順鐸作 大徳寺平野宗浄書付 共箱
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 6,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径約14㎝高さ約7㎝古いものですので細かなスレや汚れなどがあります。写真等よくご覧になって下さいあくまでも古物になりますのでご理解よろしくお願い致します#お茶道具#陶器#高麗茶碗#大徳寺#池順鐸
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