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『まとめ』フジファブリック FIESTA Tシャツ
商品番号 N74939184059
商品名

『まとめ』フジファブリック FIESTA Tシャツ
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,586 円
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商品詳細

〜コメントやりとりある方優先です〜フジファブリック4点セット⭐️①「フジファブリック/15thanniversarySPECIALLIVEat大阪城ホール2019「INMYTOWN」」フジファブリックのライブブルーレイ初回仕様限定盤定価:￥5800+税ブルーレイは外袋は開封していますが、未再生綺麗な状態です。②15周年ポストカード4枚入り開封していますが、袋にいれて保管していたものです。外袋のり部分やや汚れあり。メンバー1枚ずつ、集合1枚4枚入り。③フジファブリック15周年グッズレターセット　開封済みですが未使用④PEANUTS×フジファブリックFIESTATシャツ未使用タグ付き袋からだして保管サイズ　Mバックプリントあり大切に保管していましたが、畳んでいましたので神経質な方は購入お控え下さい。◯全て未使用ですが、保管していたものですのでご理解の上購入お願いします。◯らくらくまたはゆうゆうメルカリ便発送※Tシャツは小さく畳んで発送します。メルカリ便はいるサイズにします。
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