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たまごっちケース　未使用
商品番号 E30609383113
商品名

たまごっちケース　未使用
ブランド名 Espare
特別価格 税込 5,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用のたまごっちケース4個セットです。ずいぶん昔に購入して自宅で保管していた物です。自宅はペット及び喫煙者なしです。古い商品のため、日焼け、色褪せ等経年劣化があります。写真で状態をご確認ください。上記内容にご了承のうえ、ご購入ください。即購入OKです。バンダイBANDAIレトロたまごっち森と海て発見
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