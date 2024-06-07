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- 酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ(1954) 怪獣王 ゴジラ 発光Ver.
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商品詳細
東宝30cmシリーズ 酒井ゆうじ造形コレクションゴジラ(1954)怪獣王ゴジラ少年リック限定 発光Ver.未開封状態で自宅保管しておりました。コレクション整理の為出品致します。
http://narcologia.ru/goods/Adder621275.html
http://narcologia.ru/goods/organization798162.html
http://narcologia.ru/goods/pompous449423.html
酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ(1954) 怪獣王 ゴジラ 発光Ver.
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