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酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ(1954) 怪獣王 ゴジラ 発光Ver.
商品番号 T15149643429
商品名

酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ(1954) 怪獣王 ゴジラ 発光Ver.
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 22,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東宝30cmシリーズ　酒井ゆうじ造形コレクションゴジラ(1954)怪獣王ゴジラ少年リック限定　発光Ver.未開封状態で自宅保管しておりました。コレクション整理の為出品致します。
http://narcologia.ru/goods/Adder621275.html
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http://narcologia.ru/goods/pompous449423.html 東宝30cmシリーズ 酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ(1954) 怪獣王 ...
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