犬猫生活 犬用 手作りごはん （クール冷凍便）

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オールステージ向け犬用総合栄養食犬猫生活 愛犬が喜ぶ手作りごはん豚肉と緑黄色野菜ときのこ：4袋賞味期限：2024年6月7日鶏肉と卵と８種の彩り野菜：5袋賞味期限：2024年6月8日内容量：1袋あたり150ｇ（25ｇ×6個）計9袋 6500円保存方法：届いてすぐ冷凍庫保存発送方法：クール冷凍便その他：与え方・給与量の説明ペーパーを同封します。#犬猫生活#ドッグフード#犬猫生活ドッグフード#犬猫生活手作りごはん#ペットフード