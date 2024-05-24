ペットスルーもんPTG-L2200 送料無料　三色選べる　通り道　工事不要

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■本製品の特長 ・工事不要の簡単設置! ・室内の引戸式障子、引戸式ドアーにも設置可能! ・(猫や小型犬が自由に出入りしながら)冷暖房の節約になります! ・外部とのペットの出入用としてサッシにも取付可能です! ・ペットの出入自由、出入ストップ、出るだけ、入るだけ等、出入モードの細かい調整が可能! 【仕様】 ●本体サイズ:W245xD下44(上40)xH1350～2200mm ●本体材質:素材亜鉛板+紛体塗装 ●本体カラー:ホワイト/ベージュ/ブラウン(モニター発色具合によって実際のものと色の見え方が異なる場合がございます) ●出入口サイズ:W190xH210mm ●出入口材質:ABS ●出入口枠カラー:ホワイト ●出入口カラー:クリヤー ●製品重量:約6kg【注意事項】※必ず取付箇所のサイズをお確かめの上、ご購入ください。#ペット #通り道 #工事不要 #猫 ペットの寝具···その他ペットの大きさ···小型