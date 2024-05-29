【ヴィンテージ】ストライプ総柄モダンシャツ　ユーロシャツ　used 黒　BS20

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古着●サイズ/M●肩幅/37●身幅/53●袖丈/55●着丈/63※あくまで素人寸法なのでご了承下さい。※着画は受付けておりません。●色黒●素材 ポリエステルうーん、この商品なんか惜しいんだよなぁ。と思ったそこのあなた。♯禁断の古着の扉をクリックすると激安で良い商品が見つかる、新たな世界へ誘います。ぜひ【絞り込み】機能を使い、お好みのアイテムをお探しください♪さらに！1万点以上の中から厳選された、”精鋭古着”だけを集めた禁断のコレクションは、#collectionby社会の窓をタップ！あなたを洗練された世界へ誘います。※割引について↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓【お得な情報をプロフィールに記載してあるので、是非ご覧ください。】↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑●値下げ交渉ご希望の金額をコメントしていただければ、出来るだけ意見に添えるよう頑張ります。気軽にコメント下さい！※値下げ交渉は即決していただく方のみコメントをお願いします。◉発送日時月、水、金曜日に発送致します。◉注意事項◉サイズ感は掲載している寸法をお手持ちの衣類と比較することをお勧め致しております。※古着、ヴィンテージ品故、使用感等ございます。普段古着を着られる方でしたら、問題なくお使い頂けるコンディションかと思います。しかしながらあくまで古着になりますので、古着にご理解頂けない方、神経質な方はお控え下さい。90年代、90s、80s、70s、ビンテージ、昭和レトロ、レトロ#古着屋【律】