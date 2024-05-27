YAMADAYA Aga シャツ　美品

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カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏YAMADAYAオンラインショップで購入したAgaのシャツです。透け感あり。羽織りとしても使えると思いますが、手持ちの服と合わず、購入後は室内で試着程度の着用のみでクローゼットに保管していました。美品ですが、自宅保管ですのでご承知ください。素材上、多少のシワ、ヨレございます。