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YAMADAYA Aga シャツ　美品
商品番号 S62741277888
商品名

YAMADAYA Aga シャツ　美品
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏YAMADAYAオンラインショップで購入したAgaのシャツです。透け感あり。羽織りとしても使えると思いますが、手持ちの服と合わず、購入後は室内で試着程度の着用のみでクローゼットに保管していました。美品ですが、自宅保管ですのでご承知ください。素材上、多少のシワ、ヨレございます。
http://narcologia.ru/goods/ordering509679.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford127973.html
http://narcologia.ru/goods/freezer900098.html
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