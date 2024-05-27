HELIOPOLE シャンブレポプリンフリル袖ブラウス

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☆お値下げしました☆ノスタルジックな印象のリバティらしい繊細な小花柄のブラウスです。ドロップショルダーのアームホールにギャザーフリルを挟み込み甘辛デザインに、スカートでもパンツでも合わせて着用できます。比翼仕立てでボタンが見えない仕様です、手洗い可。定価¥18700で購入して1回着用のみの美品ですタグ有りますサイズ38肩幅53㌢ 身幅46㌢ 着丈57㌢ 袖丈50㌢素材 綿 100%袖丈...長袖柄・デザイン...花柄素材...コットン季節感...春,秋,冬*自宅保管の為ご理解頂ける方でお願い致します#エリオポール#heliopole#小花柄ブラウス#コットンブラウス