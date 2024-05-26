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- F1547 Ungrid アングリッド ノースリーブ カットソー ロング丈 白
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商品詳細
▶️管理番号:F1547（15）⭐️ご覧頂きありがとうございます⭐️✨即購入（無言）大歓迎✨各種割り引きSALE実施中‼️フォロー割開催中❗️ご興味ある方、詳しくはプロフィールにてご確認下さいませ(*´-`)↓全商品チェックできます↓【#lotus古着 】 ←←←タップ⭐️$$1200@618⚜️商品説明・コンディション⚜️Ungridアングリッドコットン100%綿カジュアル 無地 ノームコア重ね着 トップス タンクトップカットソー ⚜️素材⚜️写真にて確認お願いします。※写真がない場合はタグのない商品になります。⚜️サイズ⚜️採寸表の写真を載せています。ご確認ください。※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。⚜️カラー⚜️白 ホワイト White※写真を参考にして下さい。—————————————————————————-/メンズ・レディース ユニセックス ジェンダーレス 大きいサイズ・小さいサイズ Tシャツ・ロンT・パーカー・スウェット・ワンピーススカート・パンツ・ニット・セーター・カットソーBEAMS、シップス、ZARA、等のセレクト系GU、ユニクロなどのファスト系ヴィンテージ、古着系等も取り扱っております。気になる商品をカテゴリーで絞っていただくと商品見やすくなります♪♪【#lotus古着】【#lotus古着レディースB⠀】ここから検索⭐️⭐️素敵なお洋服に出会えますように…✨✨✅ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。
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