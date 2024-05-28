カメリアローマ 本革 レザー ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way 冠婚葬祭

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◆商品詳細◆圧倒的な高級感♫カメリアローマの2wayバッグです冠婚葬祭などのシーンに合わせてお使い頂ける高級バッグです！付属のショルダー紐や、替えの金具もお付け致します他のサイトでは新品約3万円前後で販売されております。CAMELIAROMA カメリアローマ本革レザーハンドバッグショルダーバッグ2way冠婚葬祭フォーマル 結婚式 お受験 入学 入園 卒業サイズタテ22cmヨコ28cmマチ12cmハンドル29cmショルダー110cm備品： 替えの金具 保存袋※記載のない備品に関しましては撮影用ですので付属いたしません。◆状態◆使用に伴う若干のダメージ、よごれ使用感等ございますがヴィンテージ品の中では比較的美品でまだまだ着用頂けます♩画像をご確認頂いた上で、ご不明な点は遠慮なくご質問ください。◆購入元◆ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品全て鑑定済み商品です。【注意事項】扱う商品は《中古品》、新品・未使用品であっても《一度人の手に渡ったお品物》でございます。ダメージ等は画像や説明文などで出来る限りお伝えはしておりますが、特性上全ての商品状態をお伝えすることは不可能であることご理解くださいませ。※商品によってはより良いものを届けるため、補修しているものがございますのでご了承ください。ご利用のモニター、撮影環境により写真の見え方、お色が違って見えることがあります。付属品は特別記載のない場合付属致しません。0814t