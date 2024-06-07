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ケイトスペード ハンドバッグ
商品番号 S37768035821
商品名

ケイトスペード ハンドバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

秋冬に活躍する絶妙なカラーのハンドバッグです。ショルダーベルトもございますので2wayでお使いいただけます。約2年前にアウトレット店で購入し複数回使用しました。【サイズ】横22.5cm×縦18cm×マチ11.5cm素人採寸のため誤差はご了承ください。取っ手部分に小さな汚れとと背面に白いインクがついたような跡があります。後半の画像でご確認ください。プチプチで梱包しダンボールで発送いたします。気になることがありましたらお気軽にコメントください！種類···ハンドバッグ
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