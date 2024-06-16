CLANE リボンキャミソール

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CLANEクラネSLANTARRANGERIBBONCAMISOLEリボンキャミソールサイズ1光沢感のある素材で、リボンでアレンジができます。松本恵奈さんが新作LIVEで着用されていたカラーで素敵だとと思い購入しましたが、自分には似合わず、着る機会がないため、出品いたします。試着のみですので、状態は綺麗だと思います。素材の特性上、シワ感があります。コンパクトに畳んで発送いたします。梱包資材は、自宅にあるものを使用することがあります。自宅保管で中古品ですので、その点ご理解の上ご購入をお願いいたします。