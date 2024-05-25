コムデギャルソンTシャツ　COMMEDESGARCONS 3枚セット PLAY

★COMMEDESGARCONSTシャツ1枚プレイコムデギャルソン Tシャツ2枚Tシャツ3枚セットでの販売です●コムデギャルソン花《サイズ》S肩幅40cm身幅42cm着丈54cm着用感あり●赤ハート《サイズ》S肩幅37cm身幅41cm着丈53cm着用感あり、赤い部分に小さな穴あり（7枚目）●黒ハート《サイズ》S肩幅37cm身幅41cm着丈51cm着用感あり、黒ハートの下に穴あり（10枚目）子供が気に入って着用していたため、薄汚れ、穴などの傷がございます検品はしておりますが中古品のため記載以外にも細かい傷や汚れシミ等ある場合がございますご理解いただいた上でご購入をお願い致します★★★こちらは値引き不可となります、申し訳ございません★★★定形外での発送予定です#COMMEDESGARCONS#コムデギャルソン#プレイコムデギャルソン#プレイTシャツ★中古品である事をご理解いただける方のみご検討をお願い致します(細かい部分まで気になる神経質な方はご購入はご遠慮下さい)★素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい★不安な点や質問がありましたらコメント欄よりお気軽にご質問下さいませ★気持ちの良いお取引きを心掛けておりますどうぞ宜しくお願い致します



プレイ コムデギャルソン PLAY COMME des GARCONS ハート3個Tシャツ 白L



即発 COMME des GARCONS PLAY プレイ ダブルハートロゴ Tシャツ (COMME ...



Amazon | [プレイ コムデギャルソン] Tシャツ 半袖 レッドハート ロゴ ...



ピクセルハートが可愛い プレイコムデギャルソン Tシャツ (COMME des ...



ゴールドハートが可愛い プレイコムデギャルソン Tシャツ (COMME des ...



Amazon | [プレイ コムデギャルソン] Tシャツ 半袖 レッドハート ロゴ ...



COMME des GARCONS コムデギャルソン x Hanes ヘインズ 3 TAGLESS T-SHIRTS Tシャツ 3枚セット ホワイト系 XL【極上美品】【中古】



【★名作★希少★良品★メンズXL！】プレイコムデギャルソン ハート 赤 Tシャツ | フリマアプリ ラクマ



【★名作★希少★良品★メンズXL！】プレイコムデギャルソン ハート 赤 Tシャツ



COMMEdesGARCONS PLAY 横並びハート3ハート ネイビーTシャツ



COMME des GARCONS コムデギャルソン x Hanes ヘインズ 3 TAGLESS T-SHIRTS Tシャツ 3枚セット ホワイト系 XL【極上美品】【中古】



COMME DES GARCONS PLAY☆コムデギャルソンプレイ Tシャツ (COMME des ...



コムデギャルソン プレイ(Play)ハート Tシャツ ブルー ...



COMME des GARCONS コムデギャルソン x Hanes ヘインズ 3 TAGLESS T-SHIRTS Tシャツ 3枚セット ホワイト系 XL【極上美品】【中古】



コムデギャルソン PLAY プレイ メンズ 半袖 Tシャツ ハート (COMME des ...