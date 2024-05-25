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- Ron Herman × Wrangler 別注コーデュロイウエスタンシャツ
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商品詳細
ロンハーマンラングラー別注コーデュロイウエスタンシャツお色はグレーサックス色味は6枚目のお写真が比較的近いと思いますムラ染めのようなUSED加工が施されたウエスタンシャツ淡く優しいカラーリングは、意外と他のお洋服と合わせやすく着回しに重宝するかと思いますサイズ感も大きめですので、ざっくりラフに着ていただくのがオススメです●サイズ：XS肩幅:41身幅:52着丈:67素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください●状態：多少の使用感はございますが目立つ汚れなどなく、まだまだ問題なく着用していただけるかと思います
http://narcologia.ru/goods/cotton462461.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation65221.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate60877.html
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