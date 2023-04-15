LANVIN ランバン MADE IN USA VINTAGE ポロシャツ

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商品詳細
LANVINランバンMADEINUSAVINTAGEストライプロゴ刺繍ポロシャツブラウスサイズ:16実寸:肩幅34cm/身幅45cm/着丈62cmカラー:ホワイトストライプブルーコンディション:【B】使用感の目立たない商品素材:トレンドのTHENORTHFACEノースフェイスやコロンビアなどのアウトドアスタイル、adidasスウェットトレーナーパーカーTシャツコーデュロイパンツやNIKEスキニージョガートラックパンツなどと合わせてのスポーツMIXスタイルなどにもオススメです。90sなどビンテージパーカーやナイロンジャケットスウェットトレーナーなど古着MIXや個性派ファッション個性的でオシャレが好きな方にもオススメです。ユニセックスで着用できると思います。女性がビッグシルエットやオーバーサイズで着ても可愛いと思います。念のため神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします。
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