美品　LOUIS VUITTON ダミエアズールネヴァーフル　PM

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商品詳細
LOUISVUITTONルイヴィトンダミエアズールネヴァーフル PMです。モナコのルイヴィトン店舗にて購入いたしました。底スレや角のスレ、表面に傷もなく、持ち手の使用感もなく、とても綺麗です。内側の底のみシミがあります。使用頻度もかなり少なく、美品です。まだまだ長くお使いいただけると思います。サイズヨコ28cm(下部)ヨコ38(上部)タテ21cmマチ12cmハンドル46cmあくまで中古品なので完璧を求める方はご購入お控えください。すり替え防止の為、返品交換致しかねますのでご納得の上でご購入にお進みください。
http://narcologia.ru/goods/assessor586603.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox394039.html
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