【新品】アディダスオリジナルス　レディース　トラックパンツ　フルレングス　XL

ご覧頂きありがとうございます♪こちらadidas公式ショップで購入しました【adidasOriginal】アディカラークラシックスアディブレイクトラックパンツ（ジャージ）#ラテのレディーストレーニングちゃんねるフォロワー様100円お値引きさせていただきます！\u2028購入前にコメントにてお知らせください☆タグ情報品 番：IB7297サイズ：XLウエスト：73-76カラー：SHARED（シャドーレッド）素 材：ポリエステル100％定 価：9,900円（税込）☆平置き採寸（多少の誤差ご容赦ください）cmウエスト：36股.上：29股.下：73☆商品説明レトロなトラックパンツを今風にアップデート。両サイドにスナップボタンとスリーストライプスをあしらい、腰にトレフォイルの刺しゅうを入れている。伸縮性のあるウエストに設けたドローコードで、好みのフィット感に調節できる、動きやすいルーズなシルエットのパンツ。ルーズフィット・ドローコードが付いた伸縮性のウエスト・リサイクルポリエステル100％（トリコット）・両サイドにポケット-----------↓以下のブランドやスポーツ、カテゴリーがお好きな方にもおすすめの商品です。NIKEナイキadidasアディダスPUMAプーマASICSアシックスnewbalanceニューバランスUnderArmorアンダーアーマーミズノチャンピオンアシックスTHENORTHFACEノースフェイスYONEXヨネックススポーツトレーニングランニングジョギングジムサッカーフットサル野球ベースボールバレーバスケットボールバスケテニスソフトテニススイミングプール練習部活男女男子女子メンズレディースウィメンズジュニアキッズガールズボーイズ子ども子供こどもカジュアルウェアTシャツティーシャツパンツハーフパンツロングパンツズボンスウェット半ズボン上下トップスアンダージャージジャケット



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