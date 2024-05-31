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ポロラルフローレン　デニムミニスローンサッチェル
商品番号 F63413729319
商品名

ポロラルフローレン　デニムミニスローンサッチェル
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デニムのミニバック底マチ約８センチ、底幅約２１センチです内側のヌメ革に少しキズ有り両外側ポケット、内側にも独立したポケットファスナー付き長財布もすっぽり入ります肩掛けタイプのミニバック欲しくて購入しましたがちょっと年齢的に厳しかったあまり使わず寝かせてました専用袋付き美品ですがユーズド品ご理解のある方のみのお取引お願い致します
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