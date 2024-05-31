ポロラルフローレン　デニムミニスローンサッチェル

デニムのミニバック底マチ約８センチ、底幅約２１センチです内側のヌメ革に少しキズ有り両外側ポケット、内側にも独立したポケットファスナー付き長財布もすっぽり入ります肩掛けタイプのミニバック欲しくて購入しましたがちょっと年齢的に厳しかったあまり使わず寝かせてました専用袋付き美品ですがユーズド品ご理解のある方のみのお取引お願い致します



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