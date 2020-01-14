アニヤハインドマーチ　ナイロン2WAY　ショルダーバッグ　カバン

ご覧いただきありがとうございます。気になる事がございましたら、ご購入前にお問い合わせ下さい。購入後、使用しなかったので販売します。⚪️ブランドANYAアニヤハインドマーチ⚪️種類2WAYショルダーバッグ⚪️素材ナイロン⚪️サイズ幅:34/高さ:24/マチ:12/⚪️付属品取り外し可能ショルダー⚠️保管品のためご理解いただける方ご購入お願い致します。⚠️折りたたんでの発送となります。ご了承くださいませm(__)m



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