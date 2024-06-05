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ヴェラブラッドリー　ディズニー　コラボ　完売　アメリカ限定バッグ　1
商品番号 U89613213352
商品名

ヴェラブラッドリー　ディズニー　コラボ　完売　アメリカ限定バッグ　1
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますアメリカのディズニーパーク限定　販売されるたびに完売の入手困難な可愛いバッグです。以前一度ディズニーランドに持っていったらミニーちゃんが飛びついてくれました♡人とかぶることもなく、ちょっと自慢できちゃうバッグです。アメリカからの帰りにお土産を入れるのに使ったのと、調子に乗ってディズニーランドに持って行っただけの美品です。3泊ほどの旅行バッグにもお使いいただけます。洗える素材なので、ジムやお稽古バッグにも！ピンクとブルー両方購入で20000円にさせていただきます。是非ペアでお使いください(◍•ᴗ•◍)縦30横55まち30ほどの大きさです。よろしくお願いしますディズニーランドディズニーシーミッキーミニーボストンバッグキャリー
http://narcologia.ru/goods/recuperation419121.html
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