H BEAUTY\u0026YOUTH シアーリブニット ポロシャツ

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柄・デザイン···無地カラー···イエロー袖丈···半袖季節感···春、夏定価…12,000円フロント部分に1点汚れがありますが、そのほかに目立った汚れ・傷はございません！2022SSのもので、TVドラマ「ユニコーンに乗って」で永野芽郁さんも着用していたアイテムです。即購入、ご相談等可能です^_^