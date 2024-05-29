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H BEAUTY\u0026YOUTH シアーリブニット ポロシャツ
商品番号 K35299795725
商品名

H BEAUTY\u0026YOUTH シアーリブニット ポロシャツ
ブランド名 エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···イエロー袖丈···半袖季節感···春、夏定価…12,000円フロント部分に1点汚れがありますが、そのほかに目立った汚れ・傷はございません！2022SSのもので、TVドラマ「ユニコーンに乗って」で永野芽郁さんも着用していたアイテムです。即購入、ご相談等可能です^_^
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