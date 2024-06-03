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HAKUJI コットンシルクランダムリブタンクトップ
商品番号 M49594031487
商品名

HAKUJI コットンシルクランダムリブタンクトップ
ブランド名 ハクジ
特別価格 税込 1,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

複数枚持っておりこちらは使用しないため出品します。2〜3度使用しています。箱はありません。カラー…アイボリー柄・デザイン···無地カップ···カップあり
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