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【美品】レディース通勤用シャツブラウス6枚セット　オリヒカ・ブリックハウス
商品番号 L20582177600
商品名

【美品】レディース通勤用シャツブラウス6枚セット　オリヒカ・ブリックハウス
ブランド名 オリヒカ
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通勤用のレディースシャツブラウス6枚セットです。全てブランドもので、オリヒカORIHICA3枚とブリックハウスBRICKHOUSE3枚です。サイズはMです。素材は綿もしくは綿混です。1枚のみ未開封の新品で、5枚は2〜3回程度着用後、洗濯して保管しており、目立つ汚れ等は無く美品かと思います。シワが気になる場合はアイロン掛けしてから着用頂ければと思います。内訳の詳細は以下の通りです。七分丈か半袖なので春夏によいかと思います。1枚目　ブリックハウス半袖　グレーストライプ2枚目　オリヒカ半袖スキッパータイプ　白無地3枚目　ブリックハウス七分丈　白無地4枚目　ブリックハウス半袖　ブルーストライプ5枚目　オリヒカ七分丈　白無地6枚目　オリヒカ七分丈　白無地素材...コットンまたはコットン混季節感...春,夏
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