【美品】レディース通勤用シャツブラウス6枚セット　オリヒカ・ブリックハウス

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通勤用のレディースシャツブラウス6枚セットです。全てブランドもので、オリヒカORIHICA3枚とブリックハウスBRICKHOUSE3枚です。サイズはMです。素材は綿もしくは綿混です。1枚のみ未開封の新品で、5枚は2〜3回程度着用後、洗濯して保管しており、目立つ汚れ等は無く美品かと思います。シワが気になる場合はアイロン掛けしてから着用頂ければと思います。内訳の詳細は以下の通りです。七分丈か半袖なので春夏によいかと思います。1枚目 ブリックハウス半袖 グレーストライプ2枚目 オリヒカ半袖スキッパータイプ 白無地3枚目 ブリックハウス七分丈 白無地4枚目 ブリックハウス半袖 ブルーストライプ5枚目 オリヒカ七分丈 白無地6枚目 オリヒカ七分丈 白無地素材...コットンまたはコットン混季節感...春,夏