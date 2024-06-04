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【美品】フリルブラウス
商品番号 J27812774426
商品名

【美品】フリルブラウス
ブランド名 ビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一昨年購入し、着る機会がない為出品します！未使用ですがタグは取っていて、試着のみしています。発送する際はコンパクトに畳んでお送りする予定です。素材…麻100%カラー…ベージュ#beauty\u0026youth#ビューティアンドユース
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