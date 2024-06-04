【美品】フリルブラウス

一昨年購入し、着る機会がない為出品します！未使用ですがタグは取っていて、試着のみしています。発送する際はコンパクトに畳んでお送りする予定です。素材…麻100%カラー…ベージュ#beauty\u0026youth#ビューティアンドユース



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