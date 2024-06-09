THE LAST ROCKSTARS ザラストロックスターズ アクリルスタンド

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。THELASTROCKSTARSアクリルスタンドセットTYPEA、TYPEBの2種セットです。（メンバー4体セット×2種）2023年1月有明アリーナで購入しました。新品・未使用品です。■ACRYLICSTANDSET〈TYPEA〉・サイズ本体：H:約10cm〜約10.5cm×W:約3.3cm〜約4.5cm・台座：約5.5cm素材アクリル・製造国日本■ACRYLICSTANDSET〈TYPEB〉・サイズ本体：H:約8cm×W:約6cm・台座：約6.1cm素材アクリル・製造国日本ご購入のご検討よろしくお願いいたします☆
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