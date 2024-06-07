Ozz Oneste キャミソールワンピ チャイナ 桜刺繍 オッズオン ...

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プロフィールをお読み下さい。ご了承頂いた上でのお取引をお願い致します。【OzzOnesteキャミソールワンピ チャイナ 桜刺繍】裾のひだやサテン生地の切り返しなどデザイン性が高いキャミワンピースです。重ね着風ですが、一枚です。伸縮性有ります。チャイナボタンと桜？の刺繍やプリントがとても綺麗です。自宅保管のタグ付き新品未使用品です。店頭でお色味とデザインが素敵で購入したものの、買ったそのままで仕舞い込んでおりましたものがおよそ10年ぶりにクローゼットから出てきました。お写真の通り、保管時のたたみジワあります。経年劣化があるかもしれませんが、素人目には特に傷みはなく綺麗だと思います。見落としがあったら申し訳ございません。お写真をご確認頂きご判断下さい。自宅保管。ペット・喫煙者 おりません。オッズオンのお洋服はお仕立て時の糸の始末などところどころ甘いものが多く、どのお洋服もしつけ糸など飛び出ていることが多いです。着用には問題はないと思っておりますので、現状でお渡しします。たたんでメルカリで紹介されているような簡易的シンプルな方法で発送致します。よろしくお願い致します。