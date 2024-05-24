SO　エスオー　ワイドブラウス

SO エスオーワイドブラウスシームポケット、前左右と後ろ真ん中にボックスプリーツの入ったふんわりとしたブラウスです。スカート、パンツの両方に合わせやすいデザインです。2回着用のホームクリーニング済みです。カラー ベージュサイズ free(身幅70cm 着丈60cm)素材 表地 綿100% 別布 綿95% ポリウレタン5%



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