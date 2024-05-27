額縁 額 絵画 油絵 絵 F20 大型 アンティーク ゴールド

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プロフィールご一読ください。絵の額です。サイズはF20縦約75横約87センチです。油絵などを飾ったり、インテリア等に。祖母が絵画教室を開いていたことがあり、額が大量にあるためたくさん出品予定です。未使用の物と飾って使用していたものとあります。サイズもさまざまです。飾っていたもので、目立った汚れや傷は見当たりませんが多少の小傷はあるかもしれません。裏側色あせあります。絵は入れたままでお送り予定です。長期自宅保管品ですので神経質な方はお控えください。発送は箱がないため段ボールではさみ伝票を直接貼り付けての発送となりますので、ご了承ください。F20は大型なのでメルカリ便が使えないため、北海道や沖縄、離島の方は追加で送料がかかりますのでご了承ください。