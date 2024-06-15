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ADINA MUSE トートバッグ
商品番号 G88764750095
商品名

ADINA MUSE トートバッグ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,081 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ふわふわモコモコな愛らしさと、ビッグサイズのモード感が新鮮なエコファートート。　サイズ（W×H×D）：330mm×330mm×110mm/持ち手上がり：120mm/ショルダー全長：770mm/重さ：約435g　可愛いもこもこバッグです、これからの季節にぴったりです。似合わなかったので14300円
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