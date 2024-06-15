ADINA MUSE トートバッグ

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商品詳細
ふわふわモコモコな愛らしさと、ビッグサイズのモード感が新鮮なエコファートート。 サイズ（W×H×D）：330mm×330mm×110mm/持ち手上がり：120mm/ショルダー全長：770mm/重さ：約435g 可愛いもこもこバッグです、これからの季節にぴったりです。似合わなかったので14300円
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