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セルフォード　ハンドバッグ
商品番号 M15632941862
商品名

セルフォード　ハンドバッグ
ブランド名 セルフォード
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルフォードのハンドバッグになります。1年前にいただいたのですが、一度も使用しておりませんので、出品します。現在、ショッピングサイトでは売り切れになっている商品になっています。
http://narcologia.ru/goods/kindness595305.html
http://narcologia.ru/goods/waveform433817.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce785355.html
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