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ルビーハート ペンダントトップ　K18 18KWG 4.27ct
商品番号 Q69256958116
商品名

ルビーハート ペンダントトップ　K18 18KWG 4.27ct
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 18,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K18•18KWGルビーのハートのペンダントトップ、中古品です。■刻印K18•K18WGルビー　4.27ホワイトサファイア　0.34■サイズ約2.58㎝×約2.1㎝(素人採寸ですので、誤差はご了承下さい)✅裏側K18に少し亀裂と点の汚れが４箇所ほどあります。自宅保管の中古品ですので、地金などに擦れや劣化があります。ご理解いただけます方のご購入をお願い致します。細かいことが気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。※購入者様都合の返品はお受けできません。ご了承下さい。☆プックリとしたハートのルビーペンダントトップです❤︎ホワイトサファイアがあることで更に存在感が出ます。上質なピンキッシュレッドのルビーカラーです^^☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆#ペンダント#ハートペンダント材質···K18(18金)カラー···ピンク装飾···ルビーモチーフデザイン···ハート
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