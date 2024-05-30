ルビーハート ペンダントトップ　K18 18KWG 4.27ct

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商品詳細
K18•18KWGルビーのハートのペンダントトップ、中古品です。■刻印K18•K18WGルビー 4.27ホワイトサファイア 0.34■サイズ約2.58㎝×約2.1㎝(素人採寸ですので、誤差はご了承下さい)✅裏側K18に少し亀裂と点の汚れが４箇所ほどあります。自宅保管の中古品ですので、地金などに擦れや劣化があります。ご理解いただけます方のご購入をお願い致します。細かいことが気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。※購入者様都合の返品はお受けできません。ご了承下さい。☆プックリとしたハートのルビーペンダントトップです❤︎ホワイトサファイアがあることで更に存在感が出ます。上質なピンキッシュレッドのルビーカラーです^^☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆#ペンダント#ハートペンダント材質···K18(18金)カラー···ピンク装飾···ルビーモチーフデザイン···ハート
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【ビズー公式】ルビー K18(18金) ペンダントトップ フラヴィ | 希少石カラーストーンのジュエリー
ルビー ペンダントトップ Ｋ18 イエローゴールド 大粒 エメラルドカット 宝石質 恋愛運 勝負運 パワーストーン 天然石 赤 レッド １８金
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コメ兵｜K18YG ハート ルビー ペンダント 0.23CT｜ジュエリー ...
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