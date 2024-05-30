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- アメリヴィンテージ 【Ameri VINTAGE】 バングル ゴールド 完売品
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商品詳細
AmeriVINTAGEバングルカラー／ゴールドサイズ／Fとっても人気で、即完売したお品物です。これからの季節、ニットや長袖の上から付けて頂くだけでもとっても可愛いです。お色はゴールドですが、ピカピカのお色味ではなく、少しくぐもった加工がされております。お写真にてご確認下さい。内側はレザーが貼られています。（※お写真⑥枚目は、お色違いのシルバーになります。）2度の着用。大きなダメージなどは御座いませんが、小傷があるように見受けられるのは元々のデザインですので、予めご了承下さい。内側にアメリの刻印あり。お箱などは御座いませんが、購入時の紙タグはお付け致します。■商品説明裏側にレザーを貼り付けたデザインのバングルレザー部分にAMERIの刻印が施しているのがポイントです。シンプルながらも、斜めのラインがアクセントになるアイテムです。■アクセサリー材質真鍮、牛革#AmeriVINTAGE#AMERI#アメリヴィンテージ#バングル#ブレスレット#アクセサリー#ファッション小物#ゴールド
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20SS Ameri VINTAGE アメリヴィンテージ PUZZLE LINKS BANGLE バングル ブレスレット | 「フクル」ファッションブランドユーズドセレクトショップ powered by BASE
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