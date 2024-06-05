TOPKAPI TREASURE ソフトシュリンクテープコンビ A4トート

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商品詳細
TOPKAPITREASUREソフトシュリンクテープコンビA4トートテープ部分に毛玉ございますが使用時にはあまり目立たない程度でお手入れしていただくことでより綺麗にお使いいただけると思います。その他目立った傷汚れなどございません。画像にてご確認お願いいたします。たて29よこ44底マチ13No.1142#ASQ090素材···レザー(本革)カラー···ブラウントートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地
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