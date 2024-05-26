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80s アディダス adidas タンクトップ ヴィンテージ オレンジ L
商品番号 P37038588411
商品名

80s アディダス adidas タンクトップ ヴィンテージ オレンジ L
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アディダス　adidasヴィンテージ　年代物　希少80s90sオレンジ　橙色サイズLレディース　メンズ　ユニセックスセンターロゴが目立つアイテム！オレンジで可愛らしさも◎レディースですが、メンズもOK古着好き、オシャレ、オーバーサイズ状態は比較的良好ですが、年代物の古着にご理解いただきご検討ください^^
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