バイオハザード4フィギュア付限定版

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商品詳細
写真のものが全てです。中身の確認のため開封致しました。DVDやその他付録もすべて揃っております。新品未使用品ですが、素人の自宅保管ですので、ご理解頂けるのみよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rouge722210.html
http://narcologia.ru/goods/kindness613405.html
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