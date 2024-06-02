【即日発送】audio-technica AT2020セット

即購入無言購入可です(^^)⭕️値下げ交渉も可です！※過度なお値下げは致しかねます。マイク周辺機材セットになります。オーディオインターフェースに繋げて頂き次第すぐに使用できます。動作確認済みです。※オーディオインターフェースは別売りです。セット内容・audio-technicaAT2020・audio-technicaケース・ショックマウント・マイクスタンド・マイクケーブル・ポップガード多少の使用感ありです。商品の状態を「目立った傷や汚れなし」に設定してありますが、マイクスタンドの銀の部分だけ少し錆びてます。マイク本体やその他は綺麗です。コンパクトなポップガードになっておりますので、モニターを見る時などに邪魔になりにくいのでおすすめです！詳しくは2枚目の画像をご覧ください(^^)ショックマウントもピッタリサイズになっておりますので、マイクが落下する心配も極めて少ないと思います。※別売り、返品交換等は致しかねます。※神経質な方はご購入をお控えください。ご了承いただきました上でのご購入をお願いいたします。#AT2020#オーディオテクニカ#audiotechnica#歌ってみた



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