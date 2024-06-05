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HOLIDAY SUPER FINE BORDER L/S T-SHIRT
商品番号 N46714534275
商品名

HOLIDAY SUPER FINE BORDER L/S T-SHIRT
ブランド名 ホリデイ
特別価格 税込 3,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホリデイ　スーパーファイン　ボーダーHOLIDAYSUPERFINEBORDERL/ST-SHIRTサイズXXL／ワンサイズ素材本体:綿100%3回ほど着用しました。目立った汚れなどは無さそうですが、used商品にご理解ある方にお願いします。生地が柔らかくとても着心地がいいです。色合いもすごくかわいいです！！お探しだった方、ぜひいかがでしょうか。柄・デザイン···ボーダー袖丈···長袖
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