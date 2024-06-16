【新品・今期商品】バンヤードストーム　トップス　ブラウス

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撥水加工を施したショート丈のボリュームブラウス。バルーンスリーブとネックに入れたタックで華やかなボリュームを出しました。同素材のスカートとコーディネートするとデザイン性のあるセットアップとして着用できます。ーーー【スタイリング】ショート丈なのでトップスのインアウトを気にせずに着て頂けます。ワイドパンツやスカートなどのボリュームのあるボトムス合わせがおすすめです。てろっと落ち感のあるワイドパンツと合わせるとこなれ感が出ます。スカート合わせは甘くなりすぎないよう落ち着いたカラーと合わせると◎セットアップでの着用も可能です。サイズ 0定価14300円タグ付きの未使用品です。(試着のみ)カラー···イエロー