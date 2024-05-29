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viviennewestwood レッドレーベル　Tシャツ
商品番号 L87133173059
商品名

viviennewestwood レッドレーベル　Tシャツ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

viviennewestwoodレッドレーベル　プリントTシャツサイズ2（M程度）★二階堂ふみさんが着用していたTシャツです。プレゼントで頂き、柔らかい肌触りとデザインが気に入り数回着用。自宅洗濯にて大切に保管していたお品です。まだまだ着用して頂けると思います。お探しだった方この機会にいかがでしょうか？※素人自宅保管にご理解頂き、神経質な方のご購入はお控え下さい。
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