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- 値下げ相談可能新品！新品未使用レイカズンギンガムチェックブラウス、シャツ
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商品詳細
ルミネエストで購入しましたが、私には身長が高くかなりお腹が見えてしまうので試着のみです（当方167センチです）着用モデルさんが156センチなので参考になさってください値下げ売り切りです#値下げ#今期#トップス#チェック
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