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大きいサイズ　レディース　春夏 シャツ　トップス　オーバーサイズ89
商品番号 D53831766368
商品名

大きいサイズ　レディース　春夏 シャツ　トップス　オーバーサイズ89
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【M】バスト約114cm丈約70cm肩幅約52cm袖丈約24cm【L】バスト約118cm丈約72cm肩幅約54cm袖丈約25cm【XL】バスト約122cm丈約74cm肩幅約56cm袖丈約26cm※平置きで採寸ですので、2-3CMの誤差が生じる場合がございます。
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