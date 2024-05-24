★タグ付き新品未使用★Kastane カップ付きギンガムチェックキャミ

カラー:オレンジタグ付き新品未使用です！着る機会がなかったため出品いたします☺︎■デザインギンガムチェックでフェミニン要素たっぷりの1枚。アメスリデザインが今年らしい印象にしてくれます。胸元も空きすぎておらずフィットしてくれて安心。選ぶのが楽しい淡いカラーが可愛らしいオレンジ、ブルーとベーシックなブラックの3色展開です。■コーディネートシアーシャツやジャケットのインナーとしてはもちろん、デザイン性があるので暑い時期は1枚で着ても〇無地のキャミワンピと合わせてただくとポイントにもなります。短めの丈なので肌みせが苦手な方はハイウエストのアイテムと合わせるとおなかが見える心配もなく、安心感ありおすすめです。■素材・洗濯表示素材:【表地】ポリエステル93%,ポリウレタン7%【裏地】綿95%,ポリウレタン5%洗濯:洗濯ネットに入れ洗濯機の通常コースで洗濯可能タンブル乾燥:不可アイロン:110℃まで



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