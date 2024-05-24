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★タグ付き新品未使用★Kastane カップ付きギンガムチェックキャミ
商品番号 O91685027408
商品名

★タグ付き新品未使用★Kastane カップ付きギンガムチェックキャミ
ブランド名 カスタネ
特別価格 税込 1,511 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー:オレンジタグ付き新品未使用です！着る機会がなかったため出品いたします☺︎■デザインギンガムチェックでフェミニン要素たっぷりの1枚。アメスリデザインが今年らしい印象にしてくれます。胸元も空きすぎておらずフィットしてくれて安心。選ぶのが楽しい淡いカラーが可愛らしいオレンジ、ブルーとベーシックなブラックの3色展開です。■コーディネートシアーシャツやジャケットのインナーとしてはもちろん、デザイン性があるので暑い時期は1枚で着ても〇無地のキャミワンピと合わせてただくとポイントにもなります。短めの丈なので肌みせが苦手な方はハイウエストのアイテムと合わせるとおなかが見える心配もなく、安心感ありおすすめです。■素材・洗濯表示素材:【表地】ポリエステル93%,ポリウレタン7%【裏地】綿95%,ポリウレタン5%洗濯:洗濯ネットに入れ洗濯機の通常コースで洗濯可能タンブル乾燥:不可アイロン:110℃まで
http://narcologia.ru/goods/providence954794.html
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http://narcologia.ru/goods/manufacture148141.html

★タグ付き新品未使用★Kastane カップ付きギンガムチェックキャミ
カップ付ギンガムチェックキャミ | Kastane(カスタネ)レディース | PAL ...

★タグ付き新品未使用★Kastane カップ付きギンガムチェックキャミ
Kastane（カスタネ）の「カップ付ギンガムチェックキャミ ...

★タグ付き新品未使用★Kastane カップ付きギンガムチェックキャミ
カップ付ギンガムチェックキャミ | Kastane(カスタネ)レディース | PAL ...

★タグ付き新品未使用★Kastane カップ付きギンガムチェックキャミ
Kastane（カスタネ）の「カップ付きチェックキャミ（キャミソール ...

★タグ付き新品未使用★Kastane カップ付きギンガムチェックキャミ
カップ付ギンガムチェックキャミ | Kastane(カスタネ)レディース | PAL ...

★タグ付き新品未使用★Kastane カップ付きギンガムチェックキャミ
カップ付ギンガムチェックキャミ

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カップ付ギンガムチェックキャミ | Kastane(カスタネ)レディース | PAL ...

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カップ付ギンガムチェックキャミ

★タグ付き新品未使用★Kastane カップ付きギンガムチェックキャミ
カップ付ギンガムチェックキャミ

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Kastane（カスタネ）の「カップ付きチェックキャミ（キャミソール ...

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Kastane - カップ付きギンガムチェックキャミの通販 by いろいろ屋 ...

★タグ付き新品未使用★Kastane カップ付きギンガムチェックキャミ
カップ付ギンガムチェックキャミ | Kastane(カスタネ)レディース | PAL ...

★タグ付き新品未使用★Kastane カップ付きギンガムチェックキャミ
カップ付き幾何学柄キャミ | Kastane(カスタネ)レディース | PAL ...

★タグ付き新品未使用★Kastane カップ付きギンガムチェックキャミ
カップ付ギンガムチェックキャミ | Kastane(カスタネ)レディース | PAL ...

★タグ付き新品未使用★Kastane カップ付きギンガムチェックキャミ
Miller別注】カップ付きキャミ | Kastane(カスタネ)レディース | PAL ...

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