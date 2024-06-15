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ルイ ヴィトン マフラー ボルドー ブラック クリーニング済み ウール カシミア
商品番号 K59519729806
商品名

ルイ ヴィトン マフラー ボルドー ブラック クリーニング済み ウール カシミア
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,098 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンマフラーボルドーブラッククリーニング済みウールカシミア中古LOUISVUITTON赤黒ロゴレアモノグラムフラワーヴィンテージアパレルバイカラー厚手防寒秋冬定番人気ファッション小物上品高級感ブランド本物鑑定済み商品名：マフラーブランド名：ルイヴィトン/LOUISVUITTON商品ランク：ABランク素材：ウール70%、カシミア30%サイズ：(約)全長:156cm×幅:28cmカラー：ボルドーブラック付属品：なし■詳細説明：クリーニング済みのお品物です。使用感は少なく比較的綺麗なお品物です。コメント：ワンポイントロゴとモノグラムフラワーをアクセントにあしらったバイカラーのマフラー。しっかりとした厚みと長さで首回りを暖かく包み込んでくれるお品物です。管理ナンバー：ec-17312no.0010567230616■お問い合わせ番号：ec-17312★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい■仕入れ先：こちらの商品はオークションZEROさんで仕入れた商品です。ご安心してお買い求めくださいカラー···レッド柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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