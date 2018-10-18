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4【新品未使用タグ付送料無料】アールエヌエーロングビッグワークコートくすみブルー
商品番号 F34600303580
商品名

4【新品未使用タグ付送料無料】アールエヌエーロングビッグワークコートくすみブルー
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】ロングビッグワークコート【販売元】アールエヌエー【カラー】くすみブルー【サイズ】M(ビッグシルエットのため　　　　　　　着用感はLに近いです)【品質】ポリエステル60%,綿40%【身丈】約105cm【袖丈】約57cm【身幅】約77cm【肩幅】約64cm【仕様】前面ボタン,胸ポケット2,　　　　サイドポケット2,裏地なし☆新品未使用タグ付き,美品保管です☆素人保管のため,うっすら畳シワがございます。スプレーの上,　ご着用いただきますと目立たなくなります☆お届け時はマスク着用,　商品には布用アルコールスプレーの上,　梱包します☆オーバーサイズのこなれ感ある　ワークロングコートです☆ワークっぽい雰囲気のあるグレーがかった　くすみブルーとなっています☆左胸にはカンパニーのロゴが入った　ユニフォームをイメージしたロゴが　刺繍で入っています☆購入時価格:18,700円(現在売り切れ)透け感：なし伸縮性：なし裏地：なしポケット：あり⭕️出品500点以上☆　　取引後\u003c良かった\u003e250名様以上⭕️⭕️他にも出品してます☆　　おまとめ購入時,割引します⭕️⭕️即購入大歓迎☆　　お値下げ希望コメント返信します⭕️着丈···ロングカラー···ブルー柄・デザイン···無地素材···コットンフード···フードなし季節感···春、秋着丈···ロングカラー···ブルーフード···フードなし季節感···秋季節感···春、秋季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/stepchild942052.html
http://narcologia.ru/goods/septet718219.html
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