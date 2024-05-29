⚪︎＋ HERMES エールラインMM 赤　レッド　トートバッグ　ホワイトステッチ

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赤のHERMESキャンバストートになります。A４サイズが収納でき、使いやすいサイズの商品です。スナップの開閉も問題ありません。全体的なダメージはありません。四隅のスレはございます。若干薄汚れや小傷ございます。写真にてご確認くださいませ。発送はメルカリ便を予定しております。折りたたんだ状態で発送させて頂きます。サイズ縦３０横４２.5幅１０素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。#エルメス#HERMES#フールトゥ#エールライン#ドーヴィル