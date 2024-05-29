✨️極美品✨️ マイケルコース ハンドバッグ チャーム ブラウン 総柄

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商品詳細
購入OK！値下げコメント大歓迎！お気軽にお声掛けください！〜〜当ページをご覧頂きありがとうございます❗️〜〜■ブランドMichaelKorsマイケルコース■状態 1度使用したのみですのでかなり綺麗な状態です✨️■サイズ(cm)高さ・・・・・・18.5cm横幅・・・・・・28cmマチ・・・・・・10cm■カラー ブラウン茶色■アイテム可愛い秋冬アイテムハンドバッグチャーム総柄ロゴ小さめPVC↓出品中の他のレディースアイテムはこちら(^^)#りんのレディースショップ↓その他の商品はこちら(^^)#りんのアパレルショップ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈他にもルネruneレオナールLEONARDフォクシーFOXEYバーバリーBURBERRYクリスチャンディオールdior23区トッカTOCCAセリーヌCELINEスナイデルsnidelトュモローランドも出品予定です(*^^*)
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