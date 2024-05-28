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★genten★ ゲンテン　工具ロゴ　オールレザー ハンド　ショルダー　バッグ
商品番号 M80608270698
商品名

★genten★ ゲンテン　工具ロゴ　オールレザー ハンド　ショルダー　バッグ
ブランド名 ゲンテン
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲンテンのオールレザーバッグです。ペットボトルが5、6本くらい入りそうな収納力で内側にはポケットが4箇所ついていてとっても便利！編み込みリンボンベルトとゲンテンの工具ロゴが高級感アップ⤴️【サイズ】縦約24cm(取手含まない)横約34cmマチ約11cm大体の目安にご参考ください。【状態】程よい使用感はありますが、使い込んでいくほどに革が柔らかく色合いも深くなり、レザーの良さを楽しめます。細かいキズ、シミは多少はございますので写真でご確認ください。used品にご理解いただける方のご購入をお待ちしております^_^他のアプリでもご紹介中で、突然、出品を削除する場合がございますことをご了承ください。どうぞよろしくお願いします^_^
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