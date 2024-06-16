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B'z ツアーTシャツ 95 BUZZ!!
商品番号 T64936373420
商品名

B'z ツアーTシャツ 95 BUZZ!!
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'zツアーTシャツLIVE-GYMPleasure95BUZZ!!ライブ会場で購入・着用し、自宅で洗濯して保存していました。サイズは身幅約50cm、総丈約70cmです。見た感じほつれ・汚れ等はありませんが見落としがあるかもしれません。完璧を求める方、気になる方はご購入をお控えください。比較的状態は良いと思いますが、25年以上前のものなので【やや傷や汚れあり】としています。保存の際にできたたたみしわがあります。長期自宅保存であることにご理解いただきご購入お願いします。#B'z#BUZZ#ベースボールシャツ
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